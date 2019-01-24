安聯投資：強積金今年市場具「挑戰性」　籲多樣化投資

強積金（MPF）為港人退休保障，對於今年投資策略，安聯投資亞太區顧問與客戶諮詢業務總監及香港機構業務總監曹偉邦表示，今年強積金市場「好有挑戰性」，因環球經濟較多不明朗因素。

他相信中美貿易戰拖得愈久愈差，只會兩敗俱傷，以及英國脫歐、內地經濟增長放緩等。故曹偉邦認為，2019年投資應多樣化，不同資產亦有要擔心的地方，建議分散投資不同基金，平衡資產類型。

工作後首15年不要轉倉

曹偉邦續指，年輕人不需要太保守，可投資8成股票和2成債券，可於工作後首15年不要轉倉，不需要考慮市場波動；之後到30歲左右人生階段已轉變，可改至投資較穩健，平衡風險；直到40歲後，已可將股債投資比例轉至60:40；而50歲打後，每3至4年審視一次。

他又強調不要經常轉倉，「少做少錯」，因投資者見到市場升跌時已存在滯後因素。

安聯投資亞太區顧問與客戶諮詢業務總監及香港機構業務總監曹偉邦表示，預設投資策略（DIS）非常適合不懂投資的市民使用，而在美國大部分人是使用類似DIS基金。（陳嘉碧攝）

MPF扣稅6萬元誘因不足

曹偉邦指出，預設投資策略（DIS）被稱為「懶人基金」有點負面，而該基金是非常適合不懂投資的市民使用，而在美國大部分人是使用類似DIS基金。

另外，他認為強積金需要以紙張交收，費時失事，建議實際上功能是令人減省時間，相信政府建立中央電子平台（eMPF）可減省成本和提高市民對強積金參與度。

對於強積金扣稅由原先建議上限3.6萬元，增至6萬元。他認為上限可再提高至6位數字，與其他扣稅項「睇齊」，因6萬元不足以刺激市民積極研究強積金、自願提高強積金供款、管理強積金等。