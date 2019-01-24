2018胡潤大中華獨角獸排行榜　香港有兩公司上榜！

中國近年有不少「獨角獸」，意思是有外部融資且值超過210億美元企業，主要是與科技相關。胡潤研究院公布《2018胡潤大中華區獨角獸指數》，最高估值公司超過1萬億元（人民幣‧下同）。

今日頭條、快手估值 1年增長4倍

2018年共有186間獨角獸入選，其中新增97間，上市退出榜單的公司有24間，因合併退出榜單有3間，經營不良退出的有4間。

部份企業增長得很快，今日頭條、快手和美菜網，估值都按年增長400%。

螞蟻金服奪冠 瑞幸咖啡估值逾150億

估值最高的企業是螞蟻金服，超過1萬億元。今日頭條估值大增至超過5,000億元，進佔第2位，而滴滴出行則是第3位，估值介乎5,000億至3,000億元。

至於新上榜的獨角獸，以比特大陸、平安醫保科技、金融壹帳通以及蘇寧金服估值最高，超過500億元。特別一提的是，近期成為咖啡業話題的瑞幸咖啡，估值超過150億元，同樣是新上榜公司。

今日頭條估值按年大增4倍，進佔獨角獸排行榜的第2位。（視覺中國）

魅族、ofo經營不善落榜 Klook上榜

至於因經營不善而退出榜單的4間公司，分別為魅族、ofo、團貸網以及愛屋吉屋。

以行業計算，互聯網服務的獨角獸企業最多，達到44間，其次是電子商務，有20間，互聯網金融亦有19間。

榜單之中有兩間香港公司，包括Klook以及亞洲醫療，均排第105位，估值超過70億元。