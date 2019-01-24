金管局稱無意放寬按揭成數限制　冀今季內發虛擬銀行牌照

本港樓市自去年中起出現回調，惟政府多次表明無意「減辣」，樓市亦於今年初出現「小陽春」。金管局副總裁阮國恒重申，局方目前未有計劃放寬按揭成數限制，將密切留意樓市發展。

暫未確認樓市是否已轉勢

阮國恒出席記者會時指，按揭成數限制屬逆周期措施，雖然樓市自去年7月起調整7%至10%，但未能確認樓市周期是否已轉變，故現階段不會改變政策。他認為樓宇按揭質素未有惡化迹象，而且樓價調整幅度有限，不擔憂會出現負資產。金管局助理總裁陳景宏則補充，本港樓按質素維持穩定，去年樓按拖欠比率僅0.05%，按年下跌0.01個百分點。

金管局助理總裁陳景宏（左一）指，去年本港樓按質素保持穩定。（洪嘉徽攝）

力爭首季開始發虛擬銀行牌照

此外，金管局自去年起接受虛擬銀行申請，截至8月底合共接獲約30份首輪申請。阮國恒表示，局方將爭取於今年首季開始發出虛擬銀行牌照，審批將基於申請人的董事會架構、風險管理措施等指標。至於處理進度，則需視乎個別申請人向局方補交額外資料的快慢。

金管局去年底宣布，首輪約30份申請書中，約有三分之一資料並不齊備，局方將於餘下的申請中，會甄選當中約三分之一（即約6至7份申請）進入下輪審視。惟阮國恒強調，局方未有就發牌數目及方式定下具體指標。

當局同時發布去年本港銀行業統計數據，期內本港銀行稅前盈利按年升19.4%，高於2017年的15.7%；貸款增長4.4%，較2017年的16.1%大幅放緩；截至去年9月的特定分類貸款比例達0.54%，下跌0.02個百分點。阮國恒稱，去年7月至10月本港銀行信貸收縮，主要由外圍環境不明朗所致，惟情況於11至12月已轉趨穩定。