UA財務或藉收購拓綜合金融業務　視乎時機重啟上市計劃

新鴻基（0086）旗下UA亞洲聯合財務董事總經理兼行政總裁長原彰弘表示， 公司期望長遠發展成「綜合金融企業」，涉足不同金融領域，或會透過收購擴充業務。

第一步或涉足機械租賃業務

長原彰弘出席傳媒午宴時指，UA亞洲聯合財務創立至今已25年，下一步希望結合公司於私人貸款範疇的優勢，發展周邊金融業務，例如銀行、保險、證券、飛機租賃等。他指出，由於公司資金充裕，「自己做不如去收購」，或會考慮由機械租賃等業務開始，具體計劃則要視乎市場環境等因素而定。

問及是否有意申請虛擬銀行牌照時，長原彰弘則指，雖然公司規模不遜色於部分申請者，但現時虛擬銀行的商業模式、盈利能力仍屬未知之數，而申請條件亦相當嚴格，公司暫時無意參與，但會密切留意行業發展。

金管局去年起接受虛擬銀行申請，惟長原彰弘指，公司需時觀望虛擬銀行的營運模式及盈利能力。（視覺中國）

暫不急於重啟上市計劃

新鴻基於2014年曾計劃分拆UA財務上市，惟計劃最終夭折，近年多次傳出新鴻基有意重啟分拆計劃。長原彰弘透露，當年公司估值約300億元，但最終因多方面原因未能上市。但他強調，現時UA專注於本身業務及金融科技（FinTech）發展，仍在等待上市的「好時機」，他又認為上市公司存在諸多限制，「又要做靚啲好多數畀人睇」，故此並不急於重啟上市。

UA財務現時於本港擁有48間分行，並於內地15個省市持有營運牌照。公司總經理李桄仁指，雖然去年存在中美貿易戰等不明朗因素，但本港經濟表現不俗，令去年公司業績錄得不錯增長，而網上貸款渠道使用比例已增至約3成。UA財務首席財務官羅錦輝則補充指，公司於內地市場將主攻網上貸款，分行數目或不會再增加。