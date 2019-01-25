銀行公會擬3月推業界新指引　統一客戶「過錯數」處理手法

近年銀行數碼渠道不斷增加，「過數」已不再需要親赴銀行分行，但手機鍵盤太細，一不小心隨時「撳過掣過錯數」。銀行公會主席禤惠儀表示，公會將於3月25日正式推出業內指引，統一各間銀行處理客戶「過錯數」的做法，包括在指定時間內敦促「收錯數」的市民歸還款項。

將統一於特定時間內通知收款方

禤惠儀出席銀公例會後指，鑑於近年愈來愈多銀行客戶採用不同渠道轉帳，惟現時不同銀行對客戶「過錯數」均有不同處理手法，新指引將要求銀行在指定時間內、透過不同渠道通知「收錯錢」的一方，並提醒其盡快歸還款項，以免負上刑事責任。

此外，各銀行亦會於下半年陸續提升自動櫃員機（ATM）功能，於客戶轉帳時顯示收款方的部分資料，以供客戶核對。新指引將涵蓋網上銀行、手機、電話、分行櫃位、ATM、儲值支付工具等轉帳渠道。

銀行公會指，將於3月25日推出新指引，統一業界處理客戶「過錯數」的手法。（視覺中國）

料本港經濟將先弱後穩

金管局昨日（24日）公布，去年本港零售銀行貸款增長4.4%，較2017年的16.1%增幅大減。禤惠儀指出，現時市場受中美貿易矛盾及英國脫歐兩大因素困擾，但內地經濟有序放緩，人行月初降準亦有望刺激經濟活動，企業投資意欲雖然審慎，但仍抱持觀望態度，預料今年香港經濟將先弱後穩，下半年銀行業或錄得低單位數增長。

近期港元匯價再度偏軟，禤惠儀認為由於現時避險情緒仍高，估計港匯仍徘徊現行水平，但臨近農曆新年，港元拆息仍趨穩定，反映本港資金仍然充裕。