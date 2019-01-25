人行﹕降準動態考核加置換MLF及TMLF　共釋放8000億人民幣資金

人民銀行公布，今日開展了2018年度普惠金融定向降準動態考核，釋放出2,500億元（人民幣‧下同）長期資金，又指出在政策激勵下，與去年相比更多金融機構可達到普惠金融定向降準標準，可分別享受0.5至1.5個百分點的存款準備金率優惠。

人行指出連同本月4日宣布下調金融機構存款準備金率1個百分點，以置換中期借貸便利（MLF）後淨釋放的3,000多億元，以及在1月23日開展的2,575億元定向中期借貸便利（TMLF）操作，上述3項措施共釋放長期資金約8,000億元。

去年開發貸增速加快

另一方面人行又指出，截至去年末房地產貸款餘額增速降至20%，其中開發貸款餘額增長較2017年為高，而個人住房貸款餘額增長則放緩。

人行指出截至去年底房地產貸款餘額為38.7萬億元，按年增長20%，增幅較2017年放緩0.9個百分點。其中房地產開發貸款餘額為10.19萬億元，按年增長22.6%，增速提高了5.5個百分點。

普惠口徑小微貸餘額為8萬億

其中保障性住房開發貸款餘額為4.32萬億元，按年增加29.5%，增速按年放慢3.1個百分點。

個人住房貸款餘額為25.75萬億元，按年增長17.8%，增速按年放緩4.4個百分點。

人行又指出截至去年底，普惠口徑小微貸款餘額為8萬億元，按年增長18%，增速按年加快8.2個百分點。