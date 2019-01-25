港交所招募上市覆核委員會成員

香港交易所（0388）宣布，旗下的上市提名委員會，正公開招募聯交所上市覆核委員會及GEM上市覆核委員會成員。

上市覆核委員會由20人組成，其中6人為投資者代表，其餘成員為足以代表上市發行人及市場各界人士，當中包括律師﹑會計師﹑企業融資顧問及聯交所參與者。上市覆核委員會至少有4名成員會成為委員會主席人選，其中一人會負責步持由新的上市覆核委員會審理的覆核聆訊。

港交所同時表示，歡迎在創新及新興產業（包括生物科技界）有豐富經驗及專業知識的人士申請。

港交所又指出，上市覆核委員會的任期將由2019年7月左右起計約12個月，當任期屆滿，上市覆核委員會成員可經聯交所董事委任，而續任一整年。上市覆核委員會成員，最多只可以連續在任6年。

港交所招募上市委員會成員

此外港交所亦公開招募上市委員會成員，任期從2019年7月左右起計12個月，上市提名委員會在委任前，會先行與入圍人士會面。

上市委員會成員數目最少為28人，港交所行政總裁為當然成員。被委任成員當中，最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界成員。

聯交所會向上市委員會成員支付定額酬金，每年為10萬元，副主席為12.5萬元，主席為15萬元。