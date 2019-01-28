香港去年12月進出口皆按年下跌　出口貨值挫5.8%　進口貨值插7%

政府公布去年12月本港整體出口及進口貨值，分別下跌5.8%及0.7%，至3,399億元及3,912億元，錄得貿易逆差為512億元，相等於商品進口貨值的13.1%。

政府又指出，去年全年香港商品出口總貨值按年升7.3%，而進口貨值則按年升8.4%，全年錄有形貿易逆差為5,633億元，相等於商品進口貨值的11.9%。

政府指出，環球經濟增長減慢，加上美國與內地貿易關係的不確定性，商品貿易的短期前景充滿挑戰，將會繼續密切留意有關情況。

去年12月對印度市場貨值大跌36%

政府指出，去年12月輸往亞洲整體出口貨值按年跌7.8%，其中輸往印度出口貨值跌35.9%﹑越南跌15.7%﹑內地跌8.7%﹑韓國跌4.5%﹑日本跌3.6%。

不過輸往泰國及新加坡市場，貨值分別升9.9%及29.9%。

至於出口至亞洲地區以外方面，輸往德國的貨值跌10.9%﹑英國跌3.6%，至美國市場跌0.7%。

去年12月香港出口至日本的出口貨值按年跌3.6%。（視覺中國）

來自大馬商品貨值增長逾14%

進口方面，政府指出來自台灣的商品進口貨值跌29.6%﹑來自韓國及印度的商品貨值，分別跌25.4%及24.3%，日本﹑泰國及內地商品貨值，分別跌12.7%﹑8%及4.2%。惟來自馬來西亞的商品貨值上升14.3%。

政府指出，去年全年出口至新加坡市場商品貨值增加13.3%，至泰國市場升11.8%，內地及及美國市場，分別升8.6%及8.1%。

進口貨值貨值方面，來自馬來亞西的商品貨值增長64.6%，來自韓國進口商品貨值增長10.4%，來自新加坡升9%，來自內地及美國市場進口商品貨值，分別增長8.1%及7.7%。

2018年全年香港出口至新加坡的出口貨值增加逾13%。（視覺中國）

去年全年「非金屬礦物製品」出口貨值跌14%

若按主要貨品分類，去年12月「非金屬礦物製品」出口貨值下跌41%﹑「電動機械﹑儀品和用品及零件」跌5.7%。「動力產生機械及儀品」整體出口貨值增加48.5%。

同期「電力機械﹑儀器﹑用具及零件」進口貨值下跌13%﹑「通訊﹑錄音及音響設備和儀器」下跌11.3%，惟「辦公室機器和自動資料處理儀器」的進口貨值則上升9%。

政府指出，去年全年「電動機械﹑儀器和用具及零件」商品出口貨值增加14.3%，而「非金屬礦物製品」出口貨值則跌14%。

若按進口貨值計算，去年全年「電動機械﹑儀器和用具及零件」商品貨值增加11.4%，「石油﹑石油產品及副產品」增長33%。

料商品貿易前景充滿挑戰

政府發言人表示，隨着環球經濟增長放慢和美國與內地貿易摩擦對多個亞洲經濟體出口的影響加劇，商品出口貨值於去年12月按年跌幅擴大。不過，受惠於去年年較早前的強勁表現，商品出口貨值全年合計顯著上升7.3%。

由於環球經濟增長減慢，加上美國與內地貿易關係的不確定性，商品貿易的短期前景充滿挑戰。政府會繼續密切留意有關情況。