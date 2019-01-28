人行孫國峰澄清　央行票據互換工具CBS　並非中國版量化寬鬆

中國人民銀行早前宣布創設央行票據互換工具（Central Bank Bills Swap，CBS），其後中國銀行（3988）發行無固定期限資本債券，即永續債券。有市場人士認為，這些措施是中國版的QE（量化寬鬆）。

人行貨幣政策司司長孫國峰表示，這是市場誤讀。他接受《華爾街見聞》訪問時表示，部份觀點認為銀行可以通過CBS實現出表，降低風險佔用，甚至與銀行永續債的風險隔離。

銀行仍持有永續債 沒有轉移風險

但孫國峰指出：「銀行永續債仍由銀行持有，所有權沒有轉移，銀行不能通過此工具實現出表，信用風仍由銀行承擔，央行只對銀行永續債的流動性提供支持，不承擔信用風險，而且銀行換入的央票不能自動從人民銀行獲得基礎貨幣，並非中國版QE。」

銀行發行永續債，並沒有轉移風險，人行僅是支持永續債的流動性。（中新社）

銀行發行永續債 可補充資本金

此前孫國峰撰文，認為銀行信貸供給有三大約束，一 資本不足構成實質約束，二部份銀行信貸投放面臨流動性約束，三是利率傳導不暢。

孫國峰解釋，銀行若不及時補充資本，將會制約下一階段合理的信貸投放。而永續債的政策目標，是要作為一個突破口，鼓勵銀行發永續債，以補充資本金，而下一步還要透過其他資本補充工具來多渠道補充資本。

鼓勵銀行向小微企及民企發債

他透露，人行不想透過行政化的方式，用各項標和任務去要求銀行，而是想透過一些貨幣政策工具去建立一個正面的激勵機制，鼓勵銀行主動增大對實際經濟的支持力度，特別是對小微企業、民營企業的支持力度。

從效果來看，政策傳導機制正在明顯改善，一些相關指標在去年年底有所體現，今年年初看來，情況也正在繼續向好的方向發展，說明這些措施是有效的。孫國峰表示，下一步人行會進一步加大貨幣政策工具的創新力度，把握好宏觀調控，進一步支持實體經濟，支持小微、民營企業發展。

孫國峰認為，銀行要服務小微企及民企，需要補充資本，而央行票據互換工具及發行永續債，正好協助銀行平衡資產負債表。（路透社）

人行提供流動性 平衡銀行資產負債表

銀行貸款渠道增加，就需要同時增加準備金要求，這時候就要人行提供流動性，以達至資產負債表平衡。孫國峰認為，人行可以透過貨幣政策，從流動性約束銀行創造貨幣。

整體來說，人行投放流動性的力度和節奏與基本因素匹配，貨幣政策傳導已經出現了邊際改善，金融機構對小微企業、民營企業的支持力度明顯增大。