工信部苗圩﹕加緊發展5G　加快工業通訊業改革開放步伐

工信部部長苗圩指出，會推動工業供給側結構性改革，以及加緊推動5G研發；又指出去年工信部從5方面著手，包括大力推動製造業創新發展﹑深入推進工業供給側結構性改革﹑壯大培育高質量發展新動能﹑扎實推進網絡強國建設，加緊推進5G研發及產業化進程，及加快工業通訊業改革開放步伐。

內地近期正加快5G推進。據《人民網》報道，中央廣播電視總台昨日聯合中國聯通及華為，在吉林長春啟動5G網絡VR實時製作傳事測試，為即將舉行的春晚長春分會場5G直播應用提供技術驗證及準備。

報道又指出，今次是內地首個5G媒體應用實驗室，繼今年1月13日成功實現5G網絡4K超高清電視傳輸後，一次重要測試，並指出是中央廣播電視總台在推動5G新媒體平台建設方面的重大突破。

稱外資續投資中國

另一方面，苗圩又指出去年工信部支持中小企創業發展，深入實施消費品「三品」戰略，打好工業通訊業污染防治攻堅戰，各方面工作均取得較好成效，圓滿完成全年目標及任務，為進一步深化供給側結構性改革，實現製造業﹑通信業高質量發展打下基礎。

苗圩指出外資繼續投資在中國，又指出隨著開放措施不斷增加，去年製造業利用外資金額達到412億美元，按年增加22.9%，並透露有一批製造業領域重大外資項目落戶中國。