外匯基金去年投資收入139億元　按年大跌94%　第4季蝕306億元

金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入139億元，按年大跌94%。

金管局指出，外匯基金去年來自股票投資錄得590億元虧損，其中海外股票投資虧損383億元，本地股票投資虧損207億元，債券投資則錄得574億元收益，長期增長組合投資收益為254億元，外匯投資中非美元資產亦錄得90億元減值。金管局指出，有關長期增長組合投資收益，乃截至2018年9月底的估值變動，尚未反映10至12月份的估值。

由於去年首3季合共錄得投資收益為445億元，即去年第四季錄得306億元投資虧損。

金管局總裁陳德霖評論外匯基金在2018年的表現時表示，回看2018年，一些原先被市場低估的風險因素一一浮現，包括美國利率正常化的步伐，美國政府外貿政策和保護主義對全球貿易的壞影響，以及地緣政治的風險，而環球金融市場亦出現大的波動和調整。雖然不幸地股市下跌、債息上升和美元強勢三大不利情況同時在2018年出現，外匯基金去年仍然能有139億港元的投資收入，不至出現虧損。

金管局總裁陳德霖指出，去年第4季外匯基金錄得590億元股票投資虧損。（羅君豪攝）

去年投資回報率為0.3%

2018年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.6%，2018年有關費用分別是438億元及138億元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘減少1,137億元。

2018年外匯基金的投資回報率是0.3%，其中「投資組合」回報率是負2.4%，而「支持組合」是2.1%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2018年9月底的內部回報率年率約為13.8%。

預料今年投資環境複雜多變

展望來年，陳德霖表示2019年投資環境恐怕會和2018年一樣複雜多變。首先，中美貿易關係緊張將會繼續困擾全球經濟和市場。 貿易戰沒有贏家，只有輸家。去年金融市場的氣氛惡化和投資活動減慢，相當大程度上反映大家對這種雙輸局面出現的憂慮。

此外，英國一旦出現「硬脫歐」，將會對歐洲宏觀經濟及金融市場造成衝擊。最後美國經濟及貨幣政策的方向亦不明朗，最近市場日漸擔憂美國經濟開始放緩，新興經濟體包括中國內地，亦面對經濟下行壓力增加的風險，這些因素都會為全球宏觀經濟和資產市場帶來非常大的不確定性和隱憂。

金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，會密切留意市場發展，有需要時加強一些防禦性部署，並一如既往持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。