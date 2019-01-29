Nvidia業績引爆中國經濟憂慮　市場熱議高盛「潛在死亡」名單

Nvidia及Caterpillar公布令人失望的業績，2公司更指出大中華特別是中國境內的需求大幅放緩。由於業績差過市場預期，且同樣與中國經濟有關，市場正尋找有哪些股份將受影響，而目光放在一份高盛的報告之上。

高盛在上星期五（1月25日）向客戶發表一份報告，原來已經警告，有些企業很可能在今個業績期「見光死」，重點在於重視中國市場的公司。而報告更列出名單，指出Nvidia以及另外6間公司十分高危，建議客戶不要沾手。

博通、高通、美光、永利 榜上有名

其他幾間公司包括博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、高通（Qualcomm）、Qorvo、Skyworks Solutions以及永利渡假村。高盛指出，連同Nvidia，這7間公司超過一半收入來自大中華區。

自從1月2日蘋果指出大中華地區銷售放緩之後，中國的消費情況備受關注。高盛因此促請客戶做好準備，避開具有大量「國際風險」的股票。

高盛的報告重點在於，避開中國及國際銷售高的公司，避開強美元之下不利的公司，以及可考慮聚焦美國市場的公司。（路透社）

中美關係是關鍵 強美元亦削盈利

高盛首席美國股票分析師David Kostin在上述報告指出：「貿易政策導致全球局勢緊張，以及中美經濟關係，將會在未來市場起關鍵作用。」此外，強美元亦是這些海外業務比重大的公司之重要風險。

高盛還特意列出一些專注於美國市場的公司，表示Verizon、CVS、Charles Schwab和Intuit全部銷售收入都是來自美國。