地監局去年收306宗投訴按年少近3成　3個案涉打鬥

地產代理監管局公布，去年地產個人牌照總和突破「4字頭」，達40,123個；接獲的投訴個案則按年減少28％至306宗，其中47宗涉及一手樓銷售。局方指，或與去年銷售宗數下跌有關。

至於常見的投訴包括「不妥善處理臨時買賣合約／租約」、「提供不準確或具誤導性的物業資料」、「未有與客戶訂立或解釋《地產代理協議》」以及「未有履行有關回贈的諾」。

涉及一手銷售點秩序投訴少50％

地監局指，去年曾巡查一手銷售點1,459次，代理商舖1,836次，及抽查網上物業廣告675次。期間發現152宗違規個案，59宗涉及反洗黑錢條例要求，無備存客戶紀錄；56宗違規廣告；25宗未有管有物業資料；有關一手銷售點秩序問題有改善，投訴宗數按年減少一半至16宗。

韓婉萍（右）稱，監管局表示會致力提升業界形象，並於下半年推出電腦化營業員資格考試。（許世豪攝）

去年代理間為爭生意，曾發生不同程度的暴力事件。為加強監察地產代理於一手樓盤銷售點的紀律和執業，地監局於去年12月，將有關持牌人在進行地產代理工作時干犯任何涉及暴力罪行，被撤銷牌照及不獲發牌的年期將由3年延長至5年。

冀代理間暴力事件不再發生

主席梁永祥指，罰則只是生效1個多月，現時評論成效是言之尚，但會繼續關注問題，期望暴力事件不再發生。他指出，今年樓市或會放緩，局方視之為行業鞏固期，冀代理可藉此提升專業水平。

行政總裁韓婉萍就補充，去年有3宗涉代理打鬥的個案，兩宗仍在處理，1宗涉及的代理停牌1個月。

未來工作方面，監管局表示會致力提升業界形象，亦將於下半年推出電腦化營業員資格考試。