調查：23%八九十後　有多過6張信用卡

智能個人理財工具Gini公布《gini 2018年八、九十後個人理財管理習慣調查》，發現有23%受訪者擁有多過6張信用卡，超過6成人擁有3張信用卡以上。另有23%受訪者擁多於3個強積金戶口，有24%的受訪者需要管理8個以上的理財戶口，當中包括信用卡、投資、強積金、儲蓄、保險等戶口。

24%受訪者 需管理超過8個理財戶口

近四份一的受訪者表示，每月需用3小時或以上時間，來管理自己的理財戶口，更有12%的人要花5小時以上。

Gini聯合創辦人兼首席執行總監梁敬熙認為，八、九十後理財和信用卡產品繁多，單是要記每個戶口的登入資料、繳費日期、結餘情況等，已十分麻煩，令不少人均會忽略或小看個人理財管理。他建議市民可使用市面上的個人理財工具應用程式，檢視及追蹤所有戶口的狀況。

調查於2018年10月進行，公司訪問了近400名八、九十後，了解他們管理個人理財方面的困難。

Gini聯合創辦人兼首席執行總監梁敬熙（右）指出，理財和信用卡產品繁多，單是要記每個戶口的登入資料、繳費日期、結餘情況等，已十分麻煩。左為Gini聯合創辦人兼行政總裁Raymond Wyand。（鄺月婷攝）

首階段開放API 對業界幫助不大

對於滙豐香港、恒生銀行（0011）、渣打香港及中銀香港（2388）近日宣布推出開放API平台，梁敬熙表示是次為首階段的開放API，銀行僅是開放產品資訊，分行及櫃員機資料、保險箱位置等，對業界幫助不大，他希望金管局盡快讓銀行進入第四階段開放API，第三方服務供應商可與銀行合作，讀取客戶帳戶資訊以及進行財務交易。

另一方面，Gini今日完成160萬元美元種子輪融資，當中包括創投基金Vectr Ventures。聯合創辦人兼行政總裁Raymond Wyand及梁敬熙表示，是次資金會用作拓展海外市場，期望於今年下半年，程式可支援全球60個國家，多達3,000間海外銀行。現時，已有60多間銀行投入服務，包括香港、法國、瑞士及英國等地。