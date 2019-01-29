外匯基金去年逆市賺139億　陳德霖揭金管局3招保不失

去年環球市場波動不息，拖累外匯基金去年投資收入大減逾9成，但仍錄得139億元投資收益。金管局總裁陳德霖指出，去年外匯基金採用防守性策略，並透過多元化投資分散風險。

採防守性策略應對波動市

陳德霖出席記者會時指，去年股市下滑、債息上升、美元轉強三大不利因素浮現，但期內外匯基金仍錄得不俗回報，主要得益於當局採用防守性投資策略。

他表示，雖然去年美國國債孳息率不斷上升，但外匯基金持有的債券年期明顯降低，反令利息收入有所增加，債券投資收入達574億元，大致抵銷了股票投資的590億元虧損。

此外，去年美元強勢，美匯指數升逾4%，為新興市場貨幣帶來壓力。陳德霖解釋，去年外匯基金持有的非美元、非港元資產比率大幅減少，有助減低美元轉強帶來的影響。外匯基金投資辦公室行政總裁余偉文補充，該項比例由2014年的17.5%，降至去年的9.7%。

金管局總裁陳德霖指出，透過降低持有的債券年期，促使外匯基金在美國債券孳息率上升情況下，利息收入增加。（羅君豪攝）

長期增長組合估值增245億

除了股債投資策略，陳德霖亦指當局於2009年開展的「長期增長組合」，投資於私募股權、房地產、基建等項目，有利分散風險，未來將繼續加大相關投資。截至去年9月底，該部分資產估值上升245億元。

余偉文指出，基建項目對周期敏感度較低，有助穩住外匯基金回報。（羅君豪攝）

基建投資組合已達20億美元

余偉文則指出，截至去年9月底「長期增長組合」市值達到2,783億元，其中私募股權佔1,909億元，房地產佔874億元。他透露，外匯基金對基建項目的投資額已達到20億美元（約157億港元），由於基建項目現金流穩定、周期敏感度低，可望穩住外匯基金整體表現。

展望今年市場前景，陳德霖認為投資環境仍然波動，中美能否於3月1日限期前達成貿易協議仍是未知之數，而英國脫歐亦充斥不確定性，金管局將謹慎管理外匯基金，將於有需要時加大防禦性部署，並繼續作多元化投資。