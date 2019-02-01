日本鼓勵市民推遲領取退休金　75歲才開始領取可獲近雙倍金額

日本老齡化人口眾多，政府致力進行改革，打造「終身不退休社會」。《聯合早報》報道，日本政府擬修定高齡政策，鼓勵市民推遲領取退休金至75歲，屆時每月發放的金額將提高至65歲時領取的近兩倍。

日本現時制度可讓市民選擇在60至70歲時開始領取退休金，如市民在65歲以後領取，每推遲一個月，每月發放金額就會增加0.7%；若推遲至70歲，領取額將多42%。

最新建議市民推遲至75歲才領退休金，每月發放金額將增加84%。以100歲計算，由65歲開始領退休金，直至100歲時可領總額是2,805萬日元（約201萬港元）；由75歲開始領，所得總額則為3,728萬日元（約267萬港元），差距近1,000萬日元（約66萬港元）。

政府致力打造「終身不退休社會」，部分依靠國民年金的夫婦會繼續留在職場到70歲或以上。（視覺中國）

日本的退休金制度為終生領取制，分為政府管理的「國民年金」及日企管理的「厚生年金」。職場人士可獲取政府和企業的2份退休金，在一般工薪階級的家庭，若丈夫從65歲開始領取，平均每月可獲33萬日元（約2.3萬港元）。

日本統計局資料顯示，60至69歲年齡組別的夫婦家庭，每月平均的開銷是29.8萬日元（約2.1萬港元），大部分依靠國民年金的夫婦會繼續留在職場到70歲或以上。由於社會老齡化問題嚴重，政府的社保開支亦不斷上漲。