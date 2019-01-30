恒生夥科技園推動金融科技應用　考慮直接入股創科公司

金融科技近年成為各大銀行的發展重點，恒生銀行（0011）宣布，與科技園公司達成策略合作，將研究為科學園內的科技企業提供應用場景，並將會提供融資優惠，支持初創企業發展，亦會考慮直接入股科技公司。

擬為科企提供50萬預先批核貸款

恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏出席儀式時指，恒生近年積極參與多個金融科技項目，相信該行與科技園公司的合作，有助加快銀行業應用創新的數碼方案，可望支持查港金融科技專才的發展。恒生策略及企業發展總監李文龍則補充指，該行將研究引入園區企業的技術，以達致改善客戶體驗、提升營運效率及成本效益的3大目的。

李文龍介紹指，恒生將為創科企業提供優惠融資方案，當中包括50萬元的預先批核貸款，還款期長達24個月，年利率約為4厘，亦無需公司提交抵押品及收入證明。他續稱，只要創科企業有參與創新科技署的實習研究員計劃，且為科學園公司，即合乎申請資格。

恒生一姐鄭慧敏（左）指出，期望此次合作可加快銀行業應用數碼方案。（文顥宗攝）

對AI及機器學習發展感興趣

李文龍提到，若然創科公司具備獨有的核心技術或獨特商業模式，並符合恒生的中長期戰略計劃，該行亦會考慮直接入股。他表示，該行對於人工智能（AI）、機器學習等技術範疇較感興趣，但目前並未設下投資目標及限額。

科技園行政總裁黃克強則指，科學園園區內現有逾700間公司，當中超過100間與金融科技或金融業相關，相信是次合作將有助金融科技落地應用。