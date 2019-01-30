中證監﹕科創板上市門檻市值為10億元人民幣

中國證監會於2019年1月30日發佈了《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）。中證監和上交所正在按照《實施意見》要求，有序推進設立科創板並試點註冊制各項工作。

中證監就上交所設立科創板發徵求意見稿，公司上市門檻市值最低為10億元（人民幣．下同），且接受未有盈利的企業上市，另外紅籌企業亦可以透過發行CDR的方式掛牌科創板，同股不同權的企業亦可以試點方式掛牌；投資者門檻方面，為50萬元人民幣，並鼓勵中小投資者透過公募基金參與。

《實施意見》強調，在上交所新設科創板，重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業。

《實施意見》指出，科創板根據板塊定位和科創企業特點，設置多元包容的上市條件，允許符合科創板定位、尚未盈利，或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市。允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。科創板相應設置投資者適當性要求，防控好各種風險。

由上交所負責上市審核

《實施意見》明確，在科創板試點註冊制，合理制定科創板股票發行條件和更加全面深入精准的資訊披露規則體系。上交所負責科創板發行上市審核，中證監負責科創板股票發行註冊，同時加強對上交所審核工作的監督，並強化新股發行上市事前事中事後全過程監管。

中證監已起草完成《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》和《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》，上交所已起草完成《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》等配套規則。相關規則正在按程式公開徵求意見。