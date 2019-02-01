港交所就上市公司年報提建議　加強「管理層討論及分析」章節披露

香港交易所（0388）公布對上市公司年報內容審閱結果，指出在「管理層討論及分析」一節中，有關業務審視﹑被核數師發出非無保留意見的財務報告﹑以及重大其他支出及重大無形資產的披露，有待改善。

港交所指出，已審閱上市公司截至2017年12月底的年報審閱結果，以及建議刊發報告。

港交所提出多項建議，包括仍有上市公司未有按建議，披露其審計委員會對非保留意見的看法，及其就解決引致該等非無保留意的建議計劃。同時提醒上市公司，應盡快採取適當行為及實行相關方案，去引致該等非焦保留意見事宜。

港交所又指出，審閱上市公司年報時，發現上市公司對業務模式及財務表現某些重要環節披露有限，內容亦不具體，建議上市公司改善「管理層討論及分析」的一節的資料披露，以助股東了解年內表現重點及前景。特別建議上市公司改善多個項目的披露，包括每個核心業務的業務模式或收益確認方法，營運流程的獨特之處等。

港交所亦有提及上市公司年報內，有關重大無形資產，及重大支出的披露2個範疇，作出建議。就有重大無形資產，上市公司董事及管理不應只依賴專業估值師或其他專家意見，不作充份盡職審查。而上市公司日後編制年報時，應改善披露，適當刊出其他支出項目的明細。