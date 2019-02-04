蘋果市值如何再創高峰？　大摩揭露翻身秘訣

蘋果新iPhone銷售疲弱，市場本來十分憂慮，但去年銷售額僅下跌15%，較市場預期為佳，投資者鬆一口氣，股價連日反彈。然而，iPhone銷售始終是癥結所在，一日未回升都會今股價受壓。投行摩根士丹利（俗稱大摩）就有辦法，讓蘋果股價大翻身。

今年目標價211美元 逼近最高位

蘋果市值高峰曾突破1萬億美元，目前約在7,900億美元水平，與高位有一段距離。從股價來看，最高位是233.47美元，最新報166.54美元。

大摩的着眼點卻在iPhone以外的其他業務，認為股價今年可以再升27%，目標價211美元。

蘋果除了iPhone之外，其實軟件服務也有不少發展，摩根士丹利就表示，視頻串流綑綁銷售，將是下一個業績增長點。（路透社）

大摩看好視頻串流及媒體捆綁服務

原來該行北美科技研設備資產研究主管Katy Huberty指出，2019年蘋果將會推出一系列視頻串流和媒體綑綁服務，將會成為業績的主要推動力。

蘋果計劃在今年首季推出視頻串流服務，摩根士丹利認為是一個「媒體包」，除了視頻串流之外，還包括Apple Music和新聞應用程式Texture。

料下一步進軍支付及廣告業務

Katy Huberty表示，推出上述服務後，下一步蘋果就會進軍支付及廣告業務。

至於大家都關注的iPhone，Katy Huberty強調市場換機情況已經處於成熟水平，意味明年增長會保持穩定，而管理層對於1月銷售回升感到鼓舞。

此外，大摩又指出蘋果會繼續田回購股份，也是支持股價的一大因素。