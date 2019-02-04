投資基金公會稱內地股市趨成熟　籲將A股納入強積金核准交易所

近期中國股債市場陸續被納入多個國際指數，香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，隨着內地股市日趨成熟，積金局應將A股納入強積金（MPF）計劃的核准證券交易所，擴大打工仔的投資選擇。

料A股國際化程度續提升

中證監上周公布，擬整合QFII（合格境外機構投資者）及RQFII（人民幣境外合格機構投資者），並擴大其投資範圍。黃王慈明出席傳媒茶敘時指，此舉反映中央多管齊下，方便國外機構參與內地股債市場，估計A股國際化程度將不斷提升。

她認為，國際指數陸續納入內地股債，顯示內地股市已趨成熟，建議積金局將A股納入核准交易所清單，以便強積金成員參與內地資本市場。她指出，現時該名單除了歐美成熟市場，亦有為數不少的新興市場，將中國股市排除在外並不恰當。

建議助退休後滾存財富

黃王慈明又指，會方正與積金局磋商，改善強積金制度於65歲提取階段後的運作。她表示，過往強積金制度較着重退休前的財富累積，當局應提供更多選項，協助打工仔退休後繼續滾存財富。但她指出，受現時法例所限，「積金局的責任只去到65歲」，會方未來將與政府磋商，研究如何釐清積金局於提取階段的角色。

黃王慈明表示，期望政府改善強積金制度，給予退休人士更多提取選項。（資料圖片）

港交所宜慎推企業版同股不同權

此外，港交所（0388）去年推行上市制度改革，小米（1810）成為首隻「同股不同權」的新股，但另一邊廂企業版同股不同權仍無落實日期。黃王慈明重申，公會反對「同股不同權」制度，並指港交所不應急於推出企業版同股不同權，原因是其不設日落條款，投票權理論上可以永續，建議先觀望個人同股不同權的運作情況。

證監會早前公布，計劃於上半年展開港股實名制諮詢。黃王慈明表示，公會支持推出實名制，認為可彌補中港監管制度上的差異，避免出現監管套戥，相信現時機制已為基金公司提供一定彈性，只是具體細節有待公會與證監會商討。