虛擬貨幣平台創辦人過身　無人知密碼　鎖起客戶15億資產

虛擬貨幣交易平台除了經常爆出貨幣被盜，原來還有其他風險。最近加拿大法院處理一宗案件，「保密周全」的平台創辦人突然過身，無人知道設備的密碼，多達1.8億加元（約10.7億港元）虛擬貨幣被鎖上，如計及法定貨幣，涉及客戶資產更達到2.5億加元（約14.9億港元），無人可以協助解鎖。

加拿大最大虛擬貨幣交易平台Quadriga，最近申請了債權人保護，當中涉及價值1.8億加元的虛擬貨幣。

客戶資產儲存在「冷錢包」

該平台的創辦人Gerald Cotten年僅30歲，日常負責處理資金和虛擬貨幣交易，但在2018年12月猝死。

Gerald Cotten平日會將客戶資產儲存在「冷錢包」（cold wallet）之內，這是一種離線儲存裝置，以避免受到網絡攻擊。自從他去世以來，公司無人找到設備的密碼，因此無法確認公司的虛擬貨幣儲備。

Quadriga早於2018年1月就出現流動性問題，今次事件令到公司雪上加霜。（路透社）

公司在1月31日提交法庭文件，Gerald Cotten遺孀Jennifer Robertson在文件指出：「Gerald Cotten用來處理業務的裝置有密碼，而我不知道密碼或其他復原方法。」

她表示：「我們曾經反復檢查，但都無法在任何地方找到密碼。」

公司試過請專家來試一試，看看有沒有任何資訊可以開啟裝置，但只能「取回小量虛擬貨幣」以及一些Gerald Cotten的手機資料。

法庭文件顯示，公司正研究能否由其他交易所託管部份客戶資產。該公司目前約有11.5萬名客戶。