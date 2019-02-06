重建昔日榮光！　德國公布國家工業戰略

世界各國工業產品之中，德國及日本的名氣最響，但近年在工業創新方面已經受到威脅。德國經濟部長Peter Altmaier公布「國家工業戰略2030」，希望重拾昔日光輝。

這項計劃首先是保護該國的企業免被吞併，容許政府短暫接收企業股權。

應對中美及亞洲國家挑戰

此外，計劃目的是要協助德國工業在快速轉變的市場保持競爭力，將與歐洲各國討論工業發展策略，以應對全球競爭，特別是來自中國、美國以及其他亞洲國家的挑戰。

近年德國官員及不少專家都擔心，該國企業在人工智能（AI）和電動車等領域發展落後於人。Peter Altmaier強調，各國政府都在制定工業戰略，沒有一個成功的國家是完全交由市場做決定。

國家投資基金 保護重點技術

該提案其中一大重點，是引入「投資基金」的概念，重點着眼於開發關鍵技術的公司，以免該國重要技術因併購而流失到他國，但運作細節尚未公布。

Peter Altmaier在公布工業戰略方案時，提到2016年中國美的集團收購了該國的機械人公司Kuka，以說明他對於德國科技公司被收購的擔憂。

計劃培養更多冠軍級企業

他表示，如果一個國家缺乏具有「超高質」公司與國際對手競爭，那麼這個國家「實際上會被這個重要且不斷增長的世界市場排除在外」。

Peter Altmaier還點名了一些行業「冠軍」歐洲公司，例如西門子、ThyssenKrupp、德銀、Airbus以及一些德國汽車製造商，表示要培養更多新的冠軍企業，又點出鐵路行業是歐洲的另一項挑戰。