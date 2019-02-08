金銀業貿易場料豬年金價上望1600美元　首季推區塊鏈產品

踏入年初四，本港金融市場陸續開市，九九金首宗交易以每両12,300元成交，較狗年最後一宗交易低約38元。金銀業貿易場理事長張德熙表示，預料金價將於豬年進一步攀升，有望挑戰每盎司1,600元（美元・下同）。

料市場波動有利金價走勢

張德熙出席開市儀式後指，美國加息步伐減慢，美元強勢無以為繼，加上美國總統特朗普政策多變，估計無論中美貿易談判結果如何，市場均將趨於波動，有利金價延續升勢。他預計，今年首季金價將可挑戰1,350元水平，其後若能進一步突破1,450元關口，可望攻上1,600元水平。

實金區塊鏈產品入場費低至320元

張德熙又指，交易場計劃於今年首季推出區塊鏈投資產品「GoldZip」，價格與國際金價掛鈎，可將每手交易單位切細至1克，以現價計入場費將大減至320港元，方便散戶投資。他透露，交易場下周起將接受行員申請加入，估計會有10至15間公司參加，而交易場徵費僅為交易額的千分之一。

金銀業貿易場理事長張德熙（前排左二）表示，「GoldZip」最細交易量為1克，價格與國際金價掛鈎。（鄧倩螢攝）

根據介紹，「GoldZip」背後有一兌一實體黃金支持，實金會由交易所代為持有，而投資者亦可於貿易場兌回實金。張德熙預料，產品推出首年，實金倉存量或高達10噸，佔整體黃金交易量約1成，若計及市面轉手交割，實際交易量或將較此高出10倍。