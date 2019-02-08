明治朱古力陷入苦戰　逆轉勝竟然靠賣藥

豬年到，大家收到幾多朱古力禮盒？近年朱古力品牌愈來愈多，日本大廠明治亦要捱打，但最新業績顯示，公司銷售額及經營溢利，靠賣藥大翻身。

益生菌類產品銷售亦下跌

明治控股公布2018年4月至12月的首3季業績，乳酪等益生菌類產品以及朱古力都陷入苦戰，銷售額雙雙下滑。

明治朱古力十分出名，但市場競爭太大，首3季銷售額亦要下跌。（明治香港facebook）

開源節流 經營溢利大升10.3%

不過，公司的整體銷售額卻按年上升1.5%至9,506.98億日圓，而經營溢利更大增10.3%至796.4億日圓，達到全年目標的78.8%。

盈利大升有「開源」「節流」兩大原因，「開源」的是公司的藥物好賣。自從2018年7月整合生物製藥公司KM之後，過敏藥物、精神科藥物以及流感疫苗，都支持業績向上。

明治控股去年收購藥廠，此為旗下精神科藥物。（明治網頁）

維持預測全年純利增長16%

「節流」則是控制成本得宜，食品業務的廣告費、銷售費用下降，而製藥成本亦都下滑。

明治維持全年銷售額增長2%以及純利增長16%的預測不變。

公司今早股價開市裂口高開，全日大升約4.8%。