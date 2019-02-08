Starbucks行政總裁有信心　瑞幸咖啡今年無法超越他們

Starbucks在中國遇上強勁挑戰者，瑞幸咖啡憑着巨大資本，在2018年快速擴張。Starbucks的行政總裁接受訪問時卻很有信心，表示對方今年之內都無法超越他們。

Starbucks近年計劃在全球擴充，早前於上海設立全球最大的咖啡店，成為一時佳話。該公司除了是全球咖啡連鎖店龍頭之外，在中國亦是市場一哥。

瑞幸咖啡2018年初才冒起，以龐大資金快速開店，並以超低價優惠吸引顧客。

瑞幸咖啡目標今年分店突破4500間

Starbucks行政總裁Kevin Johnson認為，瑞幸咖啡今年難以取代他們的市場一哥地位：「在上季，我們就進入了中國10個城市。」他強調每個城市都比擁有400萬人口的洛杉磯大，證明公司仍在快速拓展。

瑞幸咖啡稱，2019年目標是擁有超過4,500間分店，如能成事將會超越目前擁有3,600間中國分店的Starbucks。

Starbucks亦快速擴張 每15小時開1店

但Kevin Johnson指出Starbucks亦在快速擴張，每15小時就在中國開1間分店，而且公司在亞洲擁有「先行者優勢」，有利於開拓市場。

至於中美貿易戰，他表示沒有看到對公司有重大影響。