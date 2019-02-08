芬蘭「全民派錢」基礎收入計劃公布結果　改善生活卻無助就業

芬蘭較早時進行「全民派錢」的基礎收入計劃，希望了解政府「包底」每個月有足以生存的資金之後，對社會、就業等的影響。芬蘭政府公布研究結果，認為對就業既無正面影響，亦無負面影響。

上述計劃的項目統籌者Ohto Kanninen指出：「在實驗的第一年，接受基本收入的人群在勞動市場找工作時，與沒有收取的人相比，沒有較好，亦沒有較差。」

找工作需時相近 就業率分別不大

接受基本收入的一組人，在勞動市場找工作的時間，平均只較沒有拿基本收入的對照組別多花1天半，而找到工作或自己創業的人口比例，亦僅高出沒有拿基本收入的人1個百分點。

生活與健康明顯改善 壓力亦較輕

雖然對就業無大幫助，但芬蘭的社會事務及衛生部表示，實驗中看到參與者生活有改善。有55%參與者表示健康狀況良好或非常好，高於沒有領取基本收入的對照組別之46%。

而只有17%參與者表示有頗大或非常大壓力，低於對照組別的25%。

今次實驗在2017年1月1日開始，2018年12月31日結束，共有2,000名失業人士參與。接受基本收入的一批人，每個月可以無償得到560歐元，就算實驗時間內找到工作或創業，也能照樣每月拿錢。