英國脫歐金融初創也「移民」　排隊申請這小國的牌照

英國脫歐遲遲未有進展，除了金融和貿易企業要謀求出路之外，原來業務無疆界的金融初創企業也要做好準備。

《路透社》報道，大約有100間英國的金融公司和初創公司，正申請立陶宛的牌照。該國央行委員會委員Marius Jurgilas指出，這是為了確定英國脫歐之後，這些初創公司可以繼續在歐盟內自由做生意。

以其他行業來看，現時較多企業選擇遷冊的地點是德國、法國、荷蘭和比利時，為甚麼金融初創企業會選擇鄰近俄羅斯、位處波羅的海的小國立陶宛？

企業開始心急 立陶宛能3個月內發牌

Marius Jurgilas表示，3月29日就是脫歐大限，「這些公司之中有不少大公司，最近好像一個考試前夕的學生一樣，開始擔心了。」

而立陶宛註冊手續快，就成為他們「臨急抱佛腳」的理想地點。原來立陶宛可以在3個月之內批出處理電子貨幣的機構申請，相對於歐盟其他國家普遍要等1年，可說是巨大優勢。

其實不少初創企業都選擇落戶倫敦，作為歐洲發展的基地，但英國脫歐未明朗，企業為了繼續做歐盟生意，都要想想辦法。（路透社）

太多申請人 該國正挑選風險最小者

然而該國正面臨「幸福的煩惱」。Marius Jurgilas指出，由於申請者太多，「我們沒有足夠的資源去處理所有申請，因此必須挑選，優先考慮風險最小的申請人。」該國在1月已發出83張牌照，數量在歐盟之中僅次於英國。

其實英國本來是初創企業熱門開始地點，但隨着脫歐不明朗，初創企業也要找後路。另一歐盟科技大國愛爾蘭，早於2018年10月就表示，該國正處理超過100宗註冊申請。