商務部：農曆年假期內消費額逾萬億元人民幣　互聯網消費年增4成

農曆新年乃是中國人最重視的節日。在新年長假期期間，不少內地居民會外出消費及購物，因此亦為每年的消費旺季之一。那麼在剛過去數日，內地居民消費力如何？據商務部最新公布的數據，原來期內累計消費額逾萬億元（人民幣‧下同），按年增長8.5%，其中具有互聯網元素的消費增速更快，達到40%。

商務部指出在農曆新年「黃金周」期內，內地累計零售及餐飲企業實現銷售額為10,050億元，破萬億元大關，按年增長8.5%。

電影票房累計已逾50億元

商務部指出期內涉及綠色食品﹑智能家電﹑新型數碼產品﹑地方特色產品等銷售保持較快增長，其中集合購物﹑餐飲﹑娛樂等功能一體的購物中心及奧特萊斯（Outlets），更獲得消費者重視。該部門對上海7家購物中心及奧特萊斯作重點監測，發現期內銷售額按年增長20%以上。在安徽作出重點監測的購物中心，銷售額亦有11.6%增長。

除了商品外，商務部亦公布了有關休閒旅遊及民俗活動等體驗式消費數據。在假期前6天，位於海南島三亞的8大景區，累計接待旅客數目超過80萬人次，故宮博物館於假期期間，累計接待遊客數目近50萬人次，全國電影票房逾50億元。

內地互聯網消費近年大行其道，在農曆新年假期內，亦錄得明顯增長。據商務部統計，有電商平台於期內銷售額按年增長40%。又指出不少餐飲企業及網絡平台推出成品及半成品年夜飯外賣﹑廚師上門製作年夜飯等服務。