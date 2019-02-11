報告稱硬脫歐影響德國10萬個職位　呢個行業最高危

目前距離英國脫離歐盟的期限尚餘不足兩個月，可是英國國會仍未通過任何脫歐方案，加深市場人士最終英國最終採取硬脫歐的憂慮。德國研究機構IWH最新發表的報告指出，若最終出現硬脫歐，屆時德國本土將會有10萬個職位受到威脅。

報告模擬英國出現「硬脫歐」情景，預料英﹑德之間貿易會受到影響，並會直接及間接波及德國國內10萬個職位，其中對汽車業影響最明顯。報告指出有關行業中，近1.5萬個職位與出口至英國有關，佔行業整體職位數目約1%。

報告： 脫歐公投後 英企業對歐盟投資增加

報告又認為，大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）總部所在的禾夫斯堡（Wolfsburg），及寶馬車廠所在地丁戈爾芬—蘭道（Dingolfing-Landau）兩地就業人士，最易受到「硬脫歐」影響。

報告亦預料「硬脫歐」將會導致法國有5萬個職位受到影響，僅次於德國，整體而言「硬脫歐」會導致英國以外地區，合共有61.2萬職位受衝擊。

此外倫敦政治經濟學院經濟表現研究中心的研究顯示，英國脫歐公投後促使當地企業增加在歐盟國家的投資。從2016年中至2018年9月期間，英國對歐盟的直接投資增加12%，相等於83億英鎊，主要集中於服務業。同時研究亦發現歐盟對英國減少投資約11%或35億英鎊。