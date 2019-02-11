耀才葉茂林料若中美達成協議　恒指可上望32000點

新春伊始，耀才證券（1428）主席葉茂林預期，金豬年股市仍是政治市，若中美兩國能達成協議，今年恒指可上望32000點。若中美貿易戰升級，恒指或跌至22000點。公司會繼續奉行「淡市發圍 逆市出擊」的經營策略。

市佔率2.5% 冀吸引銀行客

為了搶佔更多新客，耀才證券斥資逾千萬研發「耀才證券（寶寶）」及「耀才期貨（豆豆）」交易手機應用程式（App），並推出一系列長期優惠，包括每月推出總值500萬元免佣、佣金再有8折等。

葉茂林說，現時公司市佔率為2.5%，客戶總人數為27萬人，希望推出app和優惠後，可吸引銀行客，在兩年內把客戶數量增加1倍。

耀才證券（1428）主席葉茂林（左四）表示，公司推出App以及減免佣金優惠，希望客量有大增長。左三為行政總裁許繹彬。（鄺月婷攝）

未來重心為期貨和美股業務

在新股市場方面，行政總裁許繹彬認為投資新股是屬於「食飽飯再買包食」，要大市好，新股市場才會蓬勃。他透露新股業務僅佔公司盈利1%至2%，故對業績沒太大影響，未來會把重心放在期貨、環球期貨和美股業務。

對於傳出騰訊（0700）持股的富途證券擬赴美上市，葉茂林覺得富途證券在美國上市困難重重，惟不評論該公司能否在美國成功上市。