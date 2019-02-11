耀才許繹彬料中美90日停火期結束後　股市波動較大

中美將在2月14日至15日展開下一輪談判，耀才證券（1428）行政總裁許繹彬覺得，市場普遍預期中美談判不會有新的突破，投資者均在等候90日停火期結束，加上適逢期指結算日，屆時股市的波動會較大。他更指，3月是公司業績期，因去年下半年香港經濟轉差，料不少公司業務表現會欠佳。

料3月業績期 不少公司業績欠佳

在市況波動下，他建議投資者應持盈保泰，看好內銀、內險、港交所（0388）這類平穩增值股份。因手機功能沒太大升級空間，加上消費者對手機需求疲軟，故不看好手機設備股。他又指股王騰訊（0700）的股價上落波幅大，持有的投資者要做好心理準備。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，在市況波動下，建議投資者應持盈保泰。（鄺月婷攝）

耀才有意增聘100人 推廣手機App

耀才證券於本港有22間分行，許繹彬透露公司未有進駐新市鎮，若有好舖位將會考慮在這些地區開設分行。另外，因公司推出「耀才證券（寶寶）」及「耀才期貨（豆豆）」交易手機應用程式（App），並打算多做宣傳推廣，故有意增聘100人。

對於內地逐步開放外資券商進入市場，主席葉茂林稱，內地規定外資券商的持股比例為51%，公司將等待當局允許外資券商全資持有，才會大力開拓內地市場，或會開設100間分行。