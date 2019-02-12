日產雷諾聯盟無人駕駛的士　將使用Google自動駕駛系統

日產（Nissan）、三菱（Mitsubishi）與雷諾（Renault）因戈恩（Carlos Ghosn）引發的管理層震盪，已經大致平伏，兩間公司繼續推進業務發展。有報道指，兩間公司計劃研發的無人駕駛的士，將會採用Google自動駕駛系統。

進軍無人網約車服務 料春季公布

《日本經濟新聞》報道，日產、三菱、雷諾和Google將會以Google旗下自動駕駛系統Waymo為基礎，開發無人駕駛的士，以進軍無人駕駛網約車服務。

該項消息對Google來說可謂如虎添翼，皆因3間車企聯盟的年銷量達到1,000萬輛，是全球汽車市場不可或缺的力量。幾間公司已經開始磋商，細節有望在2019年首季公布。

Google陣營廠商年銷量1600萬輛

自動駕駛的士需要5G網絡配合，日本今年陸續推出商用5G網絡，是研發及進行路面測試的機會。而Google之前已快意佳士拿（Fiat Chrysler）和Jaguar Land Rover加盟，目前合作的廠商年銷量達到1,600萬輛。

至於日產、三菱及雷諾的人事風波，《法國《費加羅報》指出，雷諾新任董事長Jean-Dominique Senard將會在2月14日訪日，與日產汽車社長西川廣人會面。