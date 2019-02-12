嘉里物流與Sutherland合資　葵涌貨倉變肉類加工廠　最快5年回本

嘉里物流（0636）宣布與香港及澳門高端肉食供應商Sutherland合作，成立半自動化肉類加工廠MeatLab，籌建時間近1年，將於本月18日正式開業。雙方合共投資數千萬元，預計在5至7年內回本。

MeatLab位於葵涌的嘉里溫控貨倉，佔地30,000平方呎，內設有半自動化生產線，處理肉類包括豬、牛，羊、雞，以及野味如鵪鶉和鹿肉。首階段的肉類加工目標量為每月750噸，即大概可裝滿近40個20呎標準貨櫃，明年目標將每月產能提升1倍至1,500噸。

MeatLab設有多條生產線，能處理多元化肉類包括豬、牛、羊、雞和野味。（公司提供圖片）

MeatLab採用真空貼體包裝及氣調包裝技術，以延長肉類產品的保存期限和保持最佳新鮮度。（公司提供圖片）

嘉里物流綜合物流副總裁劉健培指，公司過往為客戶進行麵包、蔬菜等食品加工，肉類加工則屬首次，他透露公司現有多間大型餐飲集團的客戶都對新產品有興趣，並希望將客戶擴展至高端餐廳，相信定價能吸引客戶。

Sutherland董事總經理Romeo Alfonso指，MeatLab按照全球追溯標準設立，食品安全和品質達到世界級水平。公司目標客戶包括超級市場、酒店、連鎖餐廳、快餐店、航空膳食等。由需要人手作特別切割肉類的fine dining，至員工膳食所需的大量加工肉類都能供應。