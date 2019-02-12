金管局：財資市場公會將於本季內　就Honia成參考利率指標諮詢

自2008年金融危機爆發後，各地監管機構相繼發現金融機構牽涉操縱倫敦銀行同業拆息（Libor）等基準利率，並且對多家金融機構進行罰款。

金融穩定理事會（FSB）成立官方督導小組以協調利率基準改革工作，而作為主要參考指數的Libor，將會在2021年後終止。金管局向立法會提交的文件指出，財資市場公會（TMA）建議，採用港元隔夜平均指數（Honia）作為另一個參考利率。

透過財資市場公會 提升Hibor管理

金管局於文件內指出，作為FSB成員之一，亦有參與相關小組工作。又指出透過財資市場公會提升香港銀行同業拆息（Hibor）的管理，確保本地利率基準符合國際標準。

金管局指出，英國Financial Conduct Authority（FCA）目前以行使法定權力，指令銀行為Libor計算提供報價，惟在2021年底後，便會停止有關指令。

為終止Libor的過渡作準備

FCA及Prudential Regulatory Authority（PRA）於去年9月發信予銀行業的行政總裁，提醒銀行高級管理人員及董事局，要關注2021年後Libor可能終止帶來的風險。聯儲局及英倫銀行已為當地貨幣推出潛在參考利率。FCA表示會繼續和銀行合作，以確保Libor能維持到2021年底，並提醒金融機構必須為Libor過渡至其他參考利率作準備。

金管局指出，香港有大量本地金融交易採用Libor為參考利率，因此一直有密切關注Libor國際發展。TMA已成立工作小組，提高市場對Libor終止的關注，並與本地金融業界為過渡作準備。

暫無計劃取消Hibor

金管局指出香港並無計劃取消Hibor，惟作為FSB的成員，有責任推出Hibor以外的參考利率作後備。又指出Honia是根據真實交易數據計算出來的銀行同業隔夜拆借利率，與美元及英鎊替代參考利率類近，TMA將於本年首季進行諮詢。