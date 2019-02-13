克里夫蘭儲銀總裁預計　聯儲局不久將來停止縮表

美國聯儲局或會在不久將來，停止縮減資產負債表行動。明年才會在聯儲局議息會議內具投票權的克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），在一份演講準備稿內提及，當局未來舉行的會議，將會談及中止縮表行動，並且完成整個資產負債表正常化計劃。

她又指出當局會盡快將相關措施的理念，向大眾公布，強調透明及問責屬貨幣政策決策的基礎。

特朗普抨擊聯儲局縮表行動

聯儲局在2008年金融危機爆發後，向市場購入以萬億元計（美元‧下同）的國債，以推低長期利率，同時亦透過連番減息，將借貸利率降至接近「零」水平。不過當局從2015年起開始退出在金融危機爆發後，推出的措施，包括迄今已加息8次，並且從2017年10月起，展開縮減資產負債表計劃，每月縮表規模逐步增至500億元。

可是加息及縮表舉措引起總統特朗普猛烈批評，並在去年12月於Twitter發推文，指出當局應該終止縮表計劃。其後聯儲局在今年1月舉行的議息會議態度轉為鴿派，既表示對縮表行動採取彈性，又指出會對加息保持耐性，讓外界憧憬當局今年內不會大幅加息。

此外聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在另一場合指出，美國經濟目前表現強勁，衰退風險未見上揚，不過部份地區如農村卻未有受惠，又指出當局會透過支持就業及穩定物價的貨幣政策，為相關地區提供支持。