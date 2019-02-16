地球最貴島嶼　阿聯酋36億賣人工島　500萬平方呎景色靚爆

各位有錢的話，想不想買個島來玩？中東阿聯酋最近推售一個私人島嶼項目，雖然是全球最貴可供出售島嶼，但計落又「幾抵」。

4個人工島組成 擁「令人驚嘆景色」

這個項目名為Al Marjan Island，由4個人工島組成，分別為Dream Island，Breeze Island，Treasure Island以及View Island。據銷售資料，島嶼擁有「令人驚嘆的景色」和「自然而豪華的環境」。

連島上基建、酒店及私人海灘

島嶼總面積為500萬平方呎，售價4.62億美元，即約36億港元。根據宣傳，由於阿聯酋沒有收取海外買家的所得稅，亦沒有外匯管制，希望吸引海外買家購買。

一般來說人工島有很多工程要做，但Al Marjan Island之上已有不少東西，例如已經有道路等基建設施，還有五星級酒店、私人海灘以及高級住宅物業，亦有教育及健康醫療配套。島內有一些建築正在動工，而且還有不少發展空間。

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如以36億港元計算，Al Marjan Island呎價約為720港元，價錢已經包括島上所有建築。而香港政府估計，「明日大嶼」人工島填海土地成本為1,300至1,500元。相比之下，最貴島嶼Al Marjan Island就突然變得「好抵」。