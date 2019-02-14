永明金融推危疾保障產品　特設「安全網」保障未知疾病

永明金融宣布，推出新危疾保障產品「危疾齊加保」，包含3種保額不同的計劃，並提供「安全網」保障，向涉及複雜手術的疾病或身體損傷提供最多100%保障。

計劃涵蓋139種重大危疾

永明金融人壽及康健產品方案副總裁李玉麒介紹稱，「危疾齊加保」涵蓋139種危疾，並設有3種不同的保障計劃，總保額分別可達原有保額的2.25倍、11.25倍13.25倍，以針對不同年齡層的客戶。以50萬基本保額計，「計劃1」的月繳保費為951元，而最高級別的「計劃3」月繳保費則為1,300元。

李玉麒續稱，新計劃加設「安全網」保障，即使受保人的疾病或身體損傷未獲涵蓋，只要受保人曾因此於醫院進行複雜手術，均可獲高達保額100%的保障。她表示，現時公司的「複雜手術清單」包含38項手術，包括三叉神經減壓術等。

此外，「危疾齊加保」亦設有多重保障，以應對危疾復發風險。李玉麒解釋，有別於坊間做法，新計劃將癌症、心臟病及中風的最高賠償額獨立計算，確保受保人於確診三大危疾時均可獲得賠償，最高賠償額可達原有保額的10倍。

永明金融同時推出「自選昇級附加保障」，投保人可選擇以較低廉價格，加大身故、危疾保額及「安全網」的保額，並可於退保時提供領取選項，保障範圍則維持不變。李玉麒指出，此選項可帶來一定的累積財富效用，惟3款計劃的財富滾存效果各有不同，並以「計劃3」最為理想。