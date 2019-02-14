【自願醫保】永明金融冀4月推首批產品　定價仍需觀望

自願醫保計劃（VHIS）首批認可產品將於4月正式出爐，永明金融分銷及市務總經理區張明儀表示，期望成為首批參與計劃的公司，已向政府提交數隻產品的申請，當中包括「標準計劃」及「靈活計劃」產品。

料推出首批產品「成數高」

區張明儀出席傳媒午宴時指，預料公司於4月推出首批自願醫保的成數頗高，現正籌備系統運作，並會於產品獲批後展開員工培訓。永明金融人壽及康健產品方案副總裁李玉麒則補充，公司現時已有數款醫保產品，日後亦會保留現有計劃，難以判斷自願醫保推出後客戶轉保的情況。

至於自願醫保「標準計劃」的定價，李玉麒認為，由於自願醫保屬全新產品，業界仍然需時吸收經驗，現時只能因應公司營運及銷售策略等因素，定出具吸引力的價格，但她坦言「目前好難搵到一個Benchmark（指標）。」

區張明儀則預料，自願醫保推出後，各大保險公司的優勢將更取決於服務質素，故此計劃透過數碼化，繼續提升客戶體驗。她透露，期望於年內推出新功能，若然客戶投保時，涉及的核保程序較簡單，將可於線上完成整個投保流程，並可即時收取電郵確認書。她又指，今年內有意將保險代理團隊，由現時的2,400人擴大25%至3,000人。