【多圖】林寶堅尼全球唯一「神牛」　內地年輕富豪6000萬入手

不少人每天坐着價值幾百萬元的名車，有司機接送，說的是乘搭巴士，但有哪個男人不想擁有一部超級跑車？上海就有神秘富二代買下了全球唯一一部林寶堅尼「神牛」，一擲6,000萬元人民幣，十分闊綽。

全手工製造 最大馬力770匹

這部名車就是全球唯一的林寶堅尼SC18 Alston，是為個人專門訂造的，全手工製造。根據資料，SC18 Alston配備6.5升的V12引擎，最大馬力高達770匹，又有可調節機械式碳纖維尾翼，可說是速度與力量的化身。

一齊看官方發布的圖片：

買家為林保中國最大車商 不到30歲

據《今日頭條》報道，這名買家是不到30歲的付嵩洋，是林寶堅尼的中國最大車商。當他接收這部「神牛」的時候，林寶堅尼員工列隊歡迎，還舉行了交接儀式。

其實富豪買名車十分常見，萬達集團董事長王健林之子王思聰，就擁有多款限量版勞斯萊斯。而上海富二代秦奮亦買下了玻璃藍色的勞斯萊斯，是上海唯一一部限量版豪車。

以下是交貨盛況：

郭富城愛名車 曾透露想辦慈善車展

而本港愛車之人十分多，郭富城就是其中一個。據報他儲名車已經有20年，去年底才接收一部價值750萬元的跑車，是紀念一代車神冼拿的車款，全球只有500部。

郭富城還有意在2020年舉辦慈善名車展，將收藏品公諸同好之餘亦做善事。