內地1月外貿表現遠優預期　以美元計　出口按年升9.1%

內地海關公署公布1月出入口數據，以美元計出口按年增加9.1%，遠優於市場人士原來預期跌3.2%，亦較去年12月跌4.4%的表現顯著回升。

進口數據亦優於預期，按年跌1.5%，市場人士原來預期跌10%，而去年12月跌7.6%。

海關總署又指出，上月貿易順差為396.1億美元，增加1.1倍，超出預期。

若以人民幣計算，上月出口增加13.9%至1.5萬億元（人民幣‧下同），進口總值1.23萬億元，增長2.9%，貿易順差2,711.6億元，增加1.2倍。

內地1月對歐歐進出口總額增加16.3%，至近4450億元人民幣。（視覺中國）

對歐盟進出口貿易總值增16.3%

海關總署又指出，1月對歐盟﹑東盟及日本的進出口貿易均有增長。與歐盟的進出口貿易總值4,448.4億元，增長17.6%，佔內地整體進出口貿易總額的16.3%。出口至歐盟總值2,665億元，增長20.5%，來自歐盟進口總值1,783.4億元，增長13.5%，貿易順差為881.6億元，增加37.7%。

與東盟進出口貿易總值3,566億元，增長7.8%。出口總值2,034.6億元，增長17.6%，進口總值1,531.4億元，跌3%，對東盟貿易順差為503.2億元，擴大2.3倍。

內地月對美國貿易順差增加31.2%，至1884億元人民幣。（視覺中國）

大豆進口量降13%

就各類產品出口細分，1月機電產品出口總值8,575.1億元，增長11.5%，服裝出口總值941.5億元，增長9.7%。鋼材出口619萬噸，增加33.3%；汽車出口9萬輛，增長16.3%。

進口產品方面，原油進口量達4,260萬噸，增加5.1%，煤進口量增加19.5%，鐵礦砂進口量減少9.1%，大豆進口量降13%至738萬噸。