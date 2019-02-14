【情人節】美國人送得最多不是鮮花　女性大幅低估男性開支

情人節，還未想到送甚麼？若果嫌送花「無位擺」又老土，又怕最後由垃圾桶接收，可以參考美國人的熱門禮物。

經濟增長強勁 分析估計開支破紀錄

美國全國零售協會預計，2019年情人節美國人消費額將高達2,070億美元（約1.6萬億港元）。協會主席兼行政總裁Matthew Shay預計，消費者開支將會破紀錄，原因是經濟增長強勁。

買禮物送給同事、朋友、家人和小朋友

今年的情人節有項特點，Matthew Shay指出消費者似乎擴展了送禮對象的範圍，不再限定只送情人。他們會購買禮物，送給小朋友、父母、朋友以至同事。

送這麼多人，很難全部都送花了。據統計，美國人情人節送得最多的禮物是糖果，其次是心意卡。

不過這些都是低消費項目，若以總消費額計算，最高當然是珠寶首飾，其次還是花。

你知道情人節一紮花、一餐晚飯幾錢嗎？調查指女性估計男性開支僅154美元，不到男性實際開支339美元的一半。（視覺中國）

結婚愈久花費愈少 男性開支明顯高過女性

福布斯引述網站Bankrate.com的統計，發現千禧一代情人節消費較年齡較大的一群人多，夫妻結婚時間愈久，消費就愈少，而男性消費額亦明顯高過女性。

上述調查顯示，女性可能不知道「浪漫是用金錢堆砌出來」的道理。女性平均希望男性花費154美元，但實際上男性平均消費高達339美元。而男性希望女性花費211美元，但女性實際平均消費只有64美元。