宏利資管料中美摩擦最壞情況已過　中港股市有力反彈

距離中美貿易戰「停火期」尚有半個月就屆滿，雙方正於北京進行新一輪談判。宏利資管大中華區股票投資部執行總監兼高級投資組合經理謝企剛預料，中美貿易戰最壞情況已經過去，由於現時中港股市估值偏低，今年有望迎來反彈。

港股市盈率低於歷史平均

謝企剛出席傳媒午宴時指，近日中美雙方均釋出和解善意，加上預料美國經濟增長放緩，相信雙方將同意暫停加徵關稅。他認為，目前港股市盈率低至10.5倍，低於歷史平均水平，亦接近9至13倍區間的底部，若然港股盈利增長得以維持，今年可望修復估值，帶動股市向上。

謝企剛又指，雖然內地經濟增長放緩，但中央計劃推出基建投資及減稅降費等措施，有助刺激民間消費信心，預計消費品及汽車股均有機會受惠。他又指，目前中港原材料、基建及工業板塊估值過低，若然外部需求轉強，相關股份表現將顯着造好，而去年表現較佳的公用股，投資者則應審慎看待。

宏利資管定息產品執行總監兼高級組合經理黃栢仁則指，隨着美國聯儲局加息步伐放緩，今年起資金陸續回流新興市場，加上美元強勢難以持續，新興市場的風險顯着減低。但他預計，今年內地高息債違約情況將會持續，違約率將與去年大致持平於2.9%至3%，惟認為情況仍相對健康。