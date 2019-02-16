【投資攻略】盈喜盈警準則　港交所無明文規定

上市公司的盈利大幅波動，股價也會受到影響，為減低宣派業績時的衝擊，企業多數會發出「盈喜」和「盈警」的預告。不過，預告本身都會影響股價上落，而港交所《上市規則》至今沒有明文規定，企業在何種情況下必須作出預告。換言之，公司有機會「走罅」用盈利預告企圖刺激股價上落，又或漏報消息。 過去一年，證監會起碼就3間上市公司未有及時公布內幕消息，在市場失當行為審裁處展開研訊程序，包括富士高（0927）、H & H（1112）、民銀資本（1141），指控該些公司未有盡快披露股價敏感資料、內幕消息等。

港交所《上市規則》條例模糊

企業盈利增減多少才發出「盈警」和「盈喜」，至今都沒有一套量化準則，港交所《上市規則》更是說得相當模糊，在第13.24B(1)條中提到，「如在盈利預測期間發生某些事件，而該等事件倘於編制盈利預測時知悉，會導致該項預測所根據的假設出現重大改變，則發行人必須及時公布有關事件」，但何謂「假設出現重大改變」，只能靠管理層和監管機構自行判斷。

另外，第13.24B(2)(a)條中提到，「如在發行人日常及一般業務以外的業務產生的盈利或虧損並沒如預期般在載有盈利預測的文件內披露，而此等收益或虧損令盈利預測的有關期間的盈利大幅增加或減少，則發行人必須公布此項資料，包括說明該非經常性的業務所增加或減少的盈利比重。」同樣地，「期間的盈利大幅增加或減少」一句，何謂大幅增加或減少亦沒有量化標準。

上交所規定利潤增減50%以上需要預告

反而，內地A股要求就明確得多，例如上交所規定，如果上市公司預計全年可能出現虧損、實現扭虧為盈、淨利潤按年增減50%以上，均需在特定時間內進行業績預告。事實上，證監會2014年亦曾批評，不少盈利預告的字眼模糊，令投資者難以評估，因而未能實際在股價反映影響，呼籲上市公司作出更具意義披露。

宏高證券投資經理梁杰文指，投資者根據盈喜買入勝算較大，但要留心盈喜的原因。（張浩維攝）

梁杰文指沒有具體規則難定對錯

宏高證券投資經理梁杰文認為，規則「寫死」亦未必有幫助，因企業在發放盈喜後，「轉頭計錯數變返盈警都得」，但他贊成定下發放盈利預測的界線，讓企業更容易跟隨。他指，過往沒有漏發盈喜或盈警的例子，正因為沒有具體規則，「又何來漏發？口同鼻拗」，除非涉及對股價敏感的資料，管理層又刻意延遲授露，港交所才會予以譴責。