「隨便睇、慢慢揀」　日本時裝店「不叫賣」反而更吸客

「隨便睇，有咩幫到你？」有無想過，客人其實不喜歡這些親切而殷勤的說話，有可能令消費者卻步？

日本《朝日新聞》新聞專題節目就到訪多間店舖，發現店員都不會主動與客人說話。

優先考慮給予舒適消費環境

大阪「美國村」是競爭激烈的地區，其中一間店舖的店長表示，吸引一些不喜歡店員「叫賣」的客戶，是他們店舖突圍而出的戰略。

另一間開了6年的古着店，店主表示他們要優先考慮令客人覺得舒適，因此他們也不會叫賣。店長表示，店內員工會和客戶以訊息交流，至今每個店員都有「追隨者」，不擔心不叫賣就流失客戶。

大阪道頓堀是年輕人常去的地方，部份店舖並不叫賣，希望吸引一些不想店員打擾的顧客。（視覺中國）

員工在網上宣傳 多追隨者

店員在網上銷售，是日本店舖一項「寧銷」策略。有店舖表示，旗下包括兼職員工共20人，每人都有專屬的Twitter和Instagram，追隨者總數超過30萬人。這間店結合網上及實體店經營，店長稱店內的商品都是展示性質。有員工笑稱自己做了「模特兒」，有些網上追隨店員的客人會走進店內，就是要見店員一面。

客人其實未必希望與店員交流

其實新世界未必習慣與店員交談，網上亦有不少這類留言，甚至表示害怕與店員有眼神接觸。年輕客人較多的道頓堀，有店舖職員發現有客人戴了耳機才進店，目的就是隔絕店員聲音，讓自己靜靜看東西。

有學者指出，其實叫賣可以吸引客人注意，符合營銷法則。（路透社）

發聲有助防止盜竊 增加銷售額

不過，亦有在場叫賣的店員表示，發聲是有一定作用。首先可以讓進店的人知道店員發現了自己，有防止盜竊的作用，亦能讓一些不想購買的顧客快點離開。

此外，亦有售貨員表示，積極與客人交談可以增加銷售額，不會在店內不說話。

叫賣符合營銷心理學AIDMA法則

而關西大學社會學部教授池內裕美亦指出，消費心理上有「AIDMA法則」，店員聲音可以吸引客人（Attention），提供流行資訊可以提高客人興趣（Interest），引起他們感覺要購買欲望（Desire），勾起物品與欲望之間的記憶（Memory），進後採取行動（Action）去購物。