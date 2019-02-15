人行貨幣政策司司長　稱穩健貨幣政策取向不變

內地1月新增銀行貸款總額達3.23億元（人民幣‧下同），創下歷來新高，市場人士正留意內地貨幣政策取向是否有改變。人民銀行貨幣政策司司長孫國峰指出，內地穩健貨幣政策取向並無發生改變，強調了貨幣政策要以穩為主，堅持穩中求進的基調，具體而言貨幣條件要保持與經濟平穩增長，以及物價穩定要求相匹配，既不能鬆，亦不能緊。

孫國峰又指出，今年1月下調存款準備金率考慮置換中期借貸便利後，釋放長期資金約3,000億元，並且透過兩次實施，既考慮農曆新年期間現金投放形成對沖，避免造成流動性瘀積，亦考慮了繳稅﹑年初信貸增長﹑地方債提前發行等流動性需求因素。

稱貨幣市場利率下行

他表示從總量而言，廣義貨幣及社會融資規模合理增長，根據形勢發展變化，體現逆周期調節要求，節奏上亦與農曆新年等季節性因素有關。但是宏觀槓桿率保持穩定，談不上放水。

被問及人行是否有減息可能時，他指出要留意銀行實際貸款利率上的變化。去年以來人行已採取了各種貨幣政策措施，保持流動性合理充裕，所以可以看到貨幣市場利率是下行。特別是最後4個月，貸款利率下行形勢比較明顯，對小微企貸款利率亦是下行。

從實際效果來看，以及利率市場化推進的進程兩個角度來看，可以多關注實際銀行貸款利率變化。