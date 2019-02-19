日本有超過100億張1萬日圓紙幣　大部份收在櫃桶底

紙幣、硬幣在市面流通，部份會用來交易，部份則會用作儲蓄而收起來。日本央行報告指，雖然市面流通的1萬日圓紙幣多達100億張，但數據顯示大約一半都被家庭、企業收起來，根本不是在「流通」。

《日本經濟新聞》引述日本央行數據報道，自2018年底以來，面額最大的1萬億日圓紙幣就超過100億張。

量化寬鬆印銀紙 1萬日圓「最適合儲存」

紙幣大增當然是央行「印銀紙」的結果，日本一向採取寬鬆貨幣政策，而自2008年金融海嘯以來，更是「超級寬鬆」。央行原本預期這些資金會用來流通，讓市場「有銀可用」，企業不必因為突然缺乏短期資金而倒閉，但想不到有現在的效果。

報道指，企業及個人儲起大量現金，特別是最「適合儲存」的最大額1萬日圓紙幣，就成了企業及家庭金庫的「寵兒」。

1萬日圓紙幣是日本面額最大的流通貨幣，家庭用來「收在床下底」最「慳位」。（路透社）

日本企業及家庭 共「收埋」50.4萬億日圓

據日本第一生命經濟研究所估計，1月日本壓在箱底的現金按年增長5%，達到50.4萬億日圓，首次突破50萬億大關。如換成全部1萬億日圓紙幣，即等於50.4億張銀紙被收藏起來，超過1萬日圓紙幣發行量的一半。

電子貨幣普及 細面值硬幣流通量減少

至於日本硬幣，則因為電子貨幣普及而流通量減少。截至2018年底，1 日圓硬幣流通量按年減少0.3%，5日圓減少0.6%。而電子貨幣在2018年1至11月結算額達到4.95萬億日圓，按年增長5.3%，是史上新高。

電子貨幣每筆交易在1,000日圓左右，對硬幣影響較大，而對紙幣的影響就較小。

日本共有6種流通硬幣，分別為1日圓、5日圓、10日圓、50日圓、100日圓以及500日圓，而流通紙幣則有1,000日圓、2,000日圓、5,000日圓以及1萬日圓共4種。