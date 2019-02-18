星展香港去年純利飆4成　料港美息差下半年收窄

星展集團公布去年全年業績，其中星展香港去年純利按年大增4成至79億元，總收入亦升26%至159億元。星展香港行政總裁龐華毅預料，今年下半年港美息差將會陸續收窄，有助該行維持淨息差水平。

港元拆息或半年內趨升

美國聯儲局去年四度加息，本港銀行亦於9月跟隨調高最優惠利率（P），帶動去年星展香港淨息差擴闊27點子至2.01厘，淨利息收入升3成至106億元。

龐華毅表示，雖然年初以來本港拆息回落，對該行首季淨息差形成壓力，但相信港息追貼美息是大勢所趨，預計3至6個月內，港元1個月拆息將由現時的1厘升至最高1.75厘，令全年淨息差回升至接近去年水平。但他認為，由於本港資金充裕，本港銀行會否調升最優惠利率的前景仍不明朗，需視乎龍頭銀行的業務策略而定。

龐華毅（左）表示，粵港澳大灣區是該行發展重點之一。（文顥宗攝）

料今年錄高單位數貸款增長

雖然面臨中美貿易戰等不明朗因素，星展香港去年貸款增長仍達到11%。龐華毅認為，去年第4季企業貸款明顯減慢，但今年起回復升勢，估計隨着中美達成一定協議、英國脫歐明朗化，該行今年全年仍可錄得高單位數的貸款增長。

龐華毅續稱，粵港澳大灣區為該行的發展重點之一，現正開展一系列業務策略，包括增聘區內員工、抽調香港員工至深圳等，期望吸納內地較大型的中小企業客戶。