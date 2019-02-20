日本御宅族每年人均偶像開支超過10萬日圓　誰是吸金王？

各位御宅族能頂半邊天啦！有研究發現，部份人看不起的動漫宅、腐女、蘿莉控等等，對經濟十分有貢獻，是消費市場不可忽視的力量。

《日本經濟新聞》引述日本矢野經濟研究所2018年的調查顯示，御宅族每年的開支不少，當中花費在偶像的人均支出就達到103,543日圓，即約7,342港元，是開支最高的種類。

調查1萬宅男宅女 漫畫控勢力最大

矢野經濟研究所在2018年8月向全國超過1萬名宅男宅女，發出調查問卷，以「你認為自己是哪一種御宅族」來畫分全國各類型御宅族的「勢力」，再計算各類人於不同領域的人均消費額。

研究推算，全日本以漫畫宅最強勢，按比例推算多達640萬人，其次是動畫宅，有598萬人，遠遠拋離偶像宅、online game宅、輕小說宅等「族群」。

偶像消費拋離Cosplay及鐵道模型

不過講到消費能力，偶像宅就大幅領先，每年人均消費超過10萬日圓，遠遠拋離女僕和Cosplay宅消費的68,114日圓（約4,829港元）以及鐵道模型宅消費的63,854日圓（約4,527港元）。

要注意的是，偶像並不包括近年冒起的聲優勢力。聲優宅在人數排名第7位，人均消費則處於第9位。

Perfume是典型由地區團體發展成全國流行組合的日本女團。（Prefume facebook）

現場演出市場規模增長 帶動周邊產品

報道指，之前支持者主要消費方式是買CD，現在會員限定的發布服務亦正在增加，而現場演出活動一直人氣高企。

據All Japan Concert & Live Entertainment Promoter's Conference統計，2017年日本音樂會等現場演出的市場規模，按年增長7%至3,324億日圓，是歷史新高。而讓支持者買CD及周邊產品的地方亦有增加，支撑起相關行業發展。

嵐是去年吸金王 相關銷售額23.3億

日本博報堂統計2018年藝能界及動漫等相關產業，嵐成為全日本吸金王，相關銷售額達328億日圓（約23.3億港元），連續三年排名第一，高過偶像大師系列、LoveLive！等二次元偶像ACG。

第一生命經濟研究所首席經濟學家永賓利廣就表禦，除了演唱會和CD之外，嵐亦帶動了廣告、酒店、餐飲和交通等消費，如果嵐休團，每年可能造成經濟損失達到1,000億日圓（約70.9億港元）。

一齊看看2018年偶像及ACG吸金王排名：