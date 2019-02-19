財庫局陳浩濂：SFC將實施場外衍生工具監管　加強投資者保障

財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席上市公司商會新春酒會時表示，為確保市場質素，證監會於去年12月加強場外衍生工具的監管制度，發表了諮詢總結。

他表示證監會將實施有關建議，既加強投資者保障，亦會提升市場質素，並繼續精簡程序，令市場更現代化發展。

就無紙化證券發表聯合諮詢文件

而推進本港市場現代化，他又稱證監會、香港交易所（0388）、證券登記公司總會於上月就本港實施無紙證券市場而建議的經修改運作模式發表了聯合諮詢文件，建議模式維持現時結算和交收流程的效率，同時讓投資者可選擇以無紙形式用自己名義持有證券，以在兩者間取得平衡。

在實施無紙證券措施後，投資者可以其名義持有和專讓文件，而無需任何股份證明書或其他紙張，將持有的證券數碼化，將會取消人手處理的程序，有助減省程序，以及避免投資者遺失實體股票招致損失。

本港證券市場穩妥有序發展

隨著中美貿易磨擦、英國脫歐、地緣政治不穩等事態發展，全球經濟增長動力逐步下降，環球金融市場大波動。但他指本港證券市場則穩妥有序發展，2018年平均每日股市總成交額1,074億元，按年增加22%。

陳浩濂又指，今年1月底上市公司數目達2,324間，較去年同期增加8.4%，總市值達32萬億元。他表示去年港交所新上市制度，便利新興創新的企業，以及迎合新經濟環境集資需要，2018年本港新股集資總額2,865億元，位列全球第一。他相信，在各界通力合作下，將能更鞏固國際金融中心地位。